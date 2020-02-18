МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Курс рубля теряет к доллару и евро порядка 0,5% на ухудшении внешнего фона и снижении нефтяных котировок, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.59 мск рос на 33 копейки — до 63,8 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 69,07 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,79% — до 56,64 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта начала торги вторника с распродаж. Днем рубль несколько отступил от внутридневных минимумов и теряет порядка 0,5%.

После общего роста в отсутствие негатива в понедельник, сегодня азиатские и европейские рынки и фьючерсы на американские индексы корректируются, отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Поводами снижения выступают тревожные сообщения со стороны компаний о снижении спроса и проблемах с производством в Китае, вызванных вирусом, указывает он.

Так, Apple накануне заявила, что не рассчитывает выполнить прогноз по выручке в первом квартале 2020 года из-за пробуксовок в работе, вызванных задержками полноценного начала производства предприятиями и поставщиками компании в Китае, а также снижения спроса на смартфоны, приводит пример аналитик.

"Другой источник негатива для рынка – продолжающееся проведение США агрессивной экономическую политики в отношении Китая и ЕС. Так, американские политики снова обсуждают ограничение покупки американскими компаниями полупроводников производства Huawei", — говорит эксперт.

Нефть дешевеет после недельного роста от минимумов с начала года на фоне общего снижения интереса к риску, добавляет Кадулин.

"Внешний фон складывается без поводов для укрепления, и рубль торгуется в тренде с остальными валютами развивающихся стран, большинство которых (китайский юань, южноафриканский ранд, турецкая лира и все основные азиатские валюты) сегодня находятся в "красной зоне". Фактор приближения налоговых платежей, пик которых приходится на 25 февраля, пока не оказывает значимой поддержки российской валюте", — отмечают аналитики Нордеа банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова.

ПРОГНОЗЫ

Оценки экономического ущерба от вируса ухудшились, отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

"Рубль снижается вместе с ценами на нефть, сегодня вероятен диапазон 63,5-64,2 по доллару и 68,8-69,5 по евро", — прогнозирует он.

Сегодняшний день не богат на значимые события, поэтому рубль продолжит следовать динамике прочих рисковых активов, стараясь сохраниться ниже отметки 64 в паре с долларом, считают аналитики Нордеа банка. Завтра умеренную поддержку рублю могут оказать очередные аукционы по размещению ОФЗ, добавляют они.

В условиях сохраняющейся высокой неопределенности диапазон в 63-64 рубля за доллар остается актуальным, а основным фактором, влияющим на динамику национальной валюты, остается аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов, считает Кадулин.

"В среднесрочной перспективе рынок будет оценивать статистику за январь-февраль, пытаясь понять масштаб влияния коронавируса на мировую экономику. В этих условиях нервозность будет сохраняться, что ограничит возможности для укрепления рубля. Более того, сальдо текущего счета платежного баланса будет сжиматься под действием сезонности, что будет повышать чувствительность рубля к потокам капитала", — отмечает аналитик.