МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках размещения еврооблигаций в долларах со сроком погашения через десять лет снизил ориентир доходности до 3,375-3,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос инвесторов составляет около 4 миллиардов долларов. Заявки на евробонды с погашением в феврале 2030 года компания собирает во вторник. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,625% годовых.

"Газпром" с 13 по 17 февраля проводил в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению долларовых евробондов. Изначально компания планировала, в зависимости от рыночных условий, выпустить бумаги со сроком погашения через 10 или 12 лет, позже стало известно, что эмитент ориентируется на десятилетний срок погашения бумаг.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.