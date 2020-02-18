МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Газпром" разместит десятилетние еврооблигации на 2 миллиарда долларов с доходность в размере 3,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Заявки на евробонды с погашением в феврале 2030 года компания собирала во вторник. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,625% годовых, но в ходе размещения снизил ориентир до финального диапазона 3,25-3,3% годовых.

По последним данным, спрос инвесторов на бумаги превысил 5,5 миллиарда долларов.

"Газпром" с 13 по 17 февраля проводил в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению долларовых евробондов. Изначально компания планировала, в зависимости от рыночных условий, выпустить бумаги со сроком погашения через 10 или 12 лет, позже стало известно, что эмитент ориентируется на десятилетний срок погашения бумаг.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.