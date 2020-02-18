МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился во вторник на фоне негативной динамики мировых фондовых и сырьевых рынков, а введение американских ограничений против дочерней компании "Роснефти" увеличило санкционные риски для всех российских активов и рубля.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи опустился на 1,16% до 3074,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,8% до 1515,54 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

Российский фондовый во вторник снижался весь день на фоне негативной динамики западных рынков, теряющих к вечеру 0,3-0,8% по основным биржевым индексам. Инвесторы отыгрывают негативный импульс признаний Apple о том, что компания не сможет достичь прибыли в текущем квартале в соответствии с предыдущим прогнозом из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. Компания отмечает, что среди основных причин этого — временное ограничение поставок iPhone и снижение спроса в Китае из-за закрытия ряда магазинов.

Вечером же российский рынок получил дополнительный импульс к снижению после новостей о том, что администрация США по распоряжению президента Дональда Трампа ввела санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской Rosneft Trading — за участие в торговле венесуэльской нефтью.

Рынок нефти также во вторник оставался в минусе на фоне опасений по поводу коронавируса и вечером теряет 1,2%, опускаясь до 57 долларов за баррель сорта Brent.

Среди отдельных эмитентов в лидерах снижения в России сегодня оказались акции "Сургутнефтегаза" (-4%), "Распадской" (-2,8%), "Роснефти" (-2,7%), "Россетей" (-2,8%). Бумаги ТГК-2 скорректировались вниз на 12,6% на фоне рекордного объема торгов в 1,75 миллиарда рублей, позволившего бумаге войти в десятку лидеров, среди которых Сбербанк (9 миллиардов рублей), "Газпром" (7 миллиардов), "Роснефть" (5,5 миллиарда).

Выросли в цене акции Polymetal (+2%), "Полюса" (+1%), префы "Башнефти" (+0,3%), акции "Новатэка" (+0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в минусе и были склонны к движению в район нижних границ краткосрочных "боковиков", расположенных на уровнях 3050 и 1495 пунктов соответственно, оценила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Быки" все еще не готовы к широкомасштабным покупкам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3050-3110 пунктов", — считает она.

Завтра инвесторы продолжат пытаться оценить масштабы влияния вирусной проблемы на китайскую и мировую экономику, а также бизнес транснациональных корпораций, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду будет колебаться в пределах диапазона 3070-3120 пунктов", — оценил он.