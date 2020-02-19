МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Бумаги "Энел Россия" дешевеют на 8% на фоне негативных финансовых прогнозов, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12.24 мск акции энергетической компании теряли 7,9%, индекс Мосбиржи при этом повышался на 0,9%.

"Энел Россия" понизила прогноз по дивидендам в 2020-2022 годах до 8 копеек на акцию (по 3 миллиарда рублей в год), что на 40% ниже выплат по итогам 2018 года. "Энел Россия" также ожидает сокращения чистой прибыли и EBITDA в ближайший год.