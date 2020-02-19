МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 60,812 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 113,05% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,01% годовых. Средневзвешенная цена составила 113,0685% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,01% годовых.

На первом безлимитном аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года на 20,321 миллиарда рублей при спросе в 64,431 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 99,35% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,57% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,395% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,56% годовых.

Министерство также в среду предложит инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,71 миллиарда рублей.