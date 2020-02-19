МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla подскочили более чем на 7% после того, как, по данным СМИ, инвестиционная компания Piper Sandler повысила прогноз стоимости акций Tesla на 27%, до 928 долларов за акцию с 729 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск акции Tesla дорожали на бирже Nasdaq на 7,06% — до 918,21 доллара за акцию.

По данным СМИ, Piper Sandler повысила свой прогноз стоимости акций Tesla, основываясь на способности компании сочетать технологии с экологичностью. Теперь компания должна уделить больше внимания развитию своего бизнеса в сфере солнечных батарей для того, чтобы занять лидирующую позицию в секторе электромобилей.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.