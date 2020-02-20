МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс иены снижается по отношению к доллару в четверг до минимума с конца апреля 2019 года на возросшем интересе инвесторов к американской валюте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс доллара к иене поднимался до 111,97 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,35 иены. Это максимальное значение курса доллара к иене с 29 апреля 2019 года. Курс евро к доллару снижался до 1,08 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0804 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 99,71 пункта.

Спрос на иену в качестве более надежного актива находится под давлением второй день подряд — трейдеры отдают предпочтение рисковым активам, о чем свидетельствует подъем на мировых фондовых биржах. Так, ведущие американские фондовые индексы в среду закрыли торги ростом на 0,4-0,8% на данных макроэкономической статистики, вслед за ними преимущественным подъемом закрылись в четверг биржи Азии.

Инвесторы также обратили внимание на меры властей Китая по поддержке национальной экономики, давление на которую оказывает коронавирус. Народный банк Китая в четверг снизил годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 4,05% с 4,15%, пятилетнюю ставка LPR — до 4,75% с 4,8%.

Валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки, мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил возвращение на рынок рисковых настроений, поскольку "Китай сделает все возможное, чтобы поддержать свою экономику".

"Близость Японии к Китаю с его проблемами с коронавирусом и недавние слабые экономические данные из Страны восходящего солнца также привели к тому, что рынки отвернулись от иены", — добавила старший валютный стратег-аналитик Rabobank Джейн Фоули.