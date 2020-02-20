МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к доллару и евро вместе с валютами развивающихся рынков на фоне роста доллара на международном валютном рынке форекс, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.44 мск четверга рос на 20 копеек — до 63,78 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 68,82 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,07% — до 59,16 доллара за баррель.

УМЕРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ

Российская валюта начала торги с умеренного понижения к доллару и мало менялась к евро на фоне снижения европейской валюты на международном рынке форекс. Днем рубль несколько отступил от внутридневных минимумов в паре с долларом и немного усилил снижение к евро.

"Азиатские валюты остаются вблизи минимумов года, демонстрируя подавленный настрой. При таком фоне у рубля нет поводов для укрепления, баланс смещен в пользу консолидации на текущих уровнях с риском продолжить снижение", — отмечает Олег Кочетков из МТС Банка.

В то же время к текущему моменту индийская рупия к доллару снижается на 0,24%, южноафриканский ранд – на 0,96%, турецкая лира — на 0,26%.

К текущему моменту рубль стабилизировался под отметками в 64 рубля за доллар и 69 рублей за евро.

Российский валютный рынок в четверг слабее фондового, отмечают аналитики "Фридом Финанс".

Аналитики Райффайзенбанка замечают, что спрос на ОФЗ сдерживает ослабление рубля.

"По-видимому, сейчас приток нерезидентов в ОФЗ, помимо сезонности, удерживает рубль от ослабления (исходя из сальдо счета текущих операций, при текущей цене нефти рубль выглядит избыточно сильным). Мы не исключаем, что наличие этого притока и стало одной из причин снижения ключевой ставки на последнем заседании ЦБ РФ", — отмечают они.

ПРОГНОЗЫ

Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что диапазон 63,5-64 рубля за доллар сохранится, по отношению к рублю евро может подниматься выше 69 за единицу. Диапазон колебаний в паре евро-рубль составит 68,7-69,1 рубля, полагают они.

Кочетков из МТС Банка ожидает в течение дня, что рубль будет торговаться в диапазоне 63,5-64,2 к доллару и 68,5-69,5 к евро.

"До конца недели риск-фактором для российской валюты выступает завтрашняя публикация индексов деловой активности PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже консенсус-прогноза, давление на рисковые активы вновь может вернуться на глобальные площадки", — отмечает Григорий Жирнов из Нордеа-банка.