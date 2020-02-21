МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются в пятницу, у трейдеров сохраняются опасения по вопросу темпов распространения китайского коронавируса, что сдерживает мировые фондовые рынки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,46% — до 3044,11 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 1913,95 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,73% — до 27408,79 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,09%, до 2171,54 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сокращался на 0,17% — до 7150,5 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,04%, до 23470,25 пункта.

Число новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в материковом Китае выросло в четверг почти вдвое, до 889 случаев с почти 400 днем ранее. При этом на протяжении трех дней до этого темпы заметно снизились с более чем двух тысяч, зафиксированных в прошлое воскресенье, 16 февраля.

Опасения по коронавирусу вызывает также ситуация в Южной Корее и Японии. В Корее зарегистрировано 52 новых случаев заражения, теперь их число достигло 156. В Японии к вечеру четверга выявлено 728 человек с положительной реакцией на новый тип коронавируса, из них 634 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Снижение числа новых случаев заражения предполагает, что худшее может быть уже позади, однако, противоположные данные указывают на то, что время наступления пика вспышки заболевания пока неясно, считают аналитики DBS, которых цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в пятницу китайские власти заявили, что клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в КНР начнутся не ранее конца апреля.