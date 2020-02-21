МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевеют на 1,03%, до 7,23 доллара, "Лукойла" — на 0,62%, до 100,47 доллара, "Новатэка" — растут на 0,53%, до 170,6 доллара. Бумаги "Газпрома" опускаются в цене на 0,72%, до 7,15 доллара, "Газпром нефти" — на 0,63%, до 35,27 доллара.

Стоимость расписок ВТБ растет на 0,14%, до 1,47 доллара, Сбербанка — на 0,26%, до 15,53 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевеют на 0,3% — до 25,18 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижается на 0,66%, до 34,51 доллара, "Северстали" — растет на 0,14%, до 14,14 доллара, НЛМК — опускается на 0,92%, до 21,58 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" снижается на 1,2%, до 12,72 доллара, "Ленты" — на 0,67%, до 2,98 доллара. Расписки АФК "Система" дешевеют на 1,04%, до 5,69 доллара.