События в сфере макроэкономики и бизнес 24-25 февраля
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и вторник, 24-25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|24 фев
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|JPY
|Япония — День рождения императора
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|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль)
|92,9
|91,6
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (февраль)
|99,1
|98,5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (февраль)
|95,9
|95,1
|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|46,8 тыс
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|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь)
|-1,2%
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|25 фев
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|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2019)
|1%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,1%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь)
|2,6%
|2,4%
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (февраль)
|131,6
|132,4
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|24 фев
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|RUB
|Россия — День защитника Отечества — перенесенный выходной день
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|25 фев
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|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Газпром — СД (о возможности перехода ПАО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200221/830974239.html