МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник и вторник, 24-25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
24 фев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JPY Япония — День рождения императора

 

 

 

 
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль) 92,9 91,6
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (февраль) 99,1 98,5
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (февраль) 95,9 95,1
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 46,8 тыс

 

 
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь) -1,2%

 

 
25 фев

 

 

 

 

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2019) 1% 0,3%
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,1% 0,1%
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь) 2,6% 2,4%
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (февраль) 131,6 132,4

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
24 фев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB Россия — День защитника Отечества — перенесенный выходной день

 

 

 

 
25 фев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (о возможности перехода ПАО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга)

 

 

 

 