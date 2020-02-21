МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на возросших опасениях инвесторов за состояние экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,93%, до 28948,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,41%, до 9613,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1%, до 3339,49 пункта.

В пятницу инвесторы обратили свое внимание на корпоративные новости. Участники рынка продолжают оценивать масштабы влияния коронавируса на финансовые показатели компаний. Так, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company заявил о том, что коронавирус негативно повлияет на ряд финансовых показателей компании в первом квартале 2020 года.

Ранее с подобным заявлением выступил производитель потребительских товаров Procter & Gamble (P&G).

Обеспокоенность вызывает распространение коронавируса по всему миру. Так, за пределами Китая в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения. Особое внимание уделяется Южной Корее, где число зараженных достигло, по последним данным СМИ, более 200, и Японии, где к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 — это пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Опасения инвесторов за влияние вируса на экономику оказались сильнее макроэкономической статистики из США, которая показала, что количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в январе сократилось только на 1,3% по сравнению с показателем декабря — до 5,46 миллиона. Аналитики ожидали более существенного уменьшения числа таких сделок, на 1,8%.