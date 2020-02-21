МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам в пятницу на рисках глобального распространения вируса, а также после статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск курс доллара к иене снижается до 111,58 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 112,11 иены. Курс евро к доллару растет до 1,0856 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0783 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,53%, до 99,33 пункта.

В пятницу инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, курс евро усиливает рост к доллару после выхода индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, который по предварительной оценке, в феврале вырос до 51,6 пункта с уровня января в 51,3 пункта. Значение показателя стало максимальным за полгода, при этом аналитики ждали его снижения.

"Экономике еврозоны удалось снова набрать обороты в феврале, несмотря на то, что многие компании были в разной степени под влиянием коронавируса", — приводит агентство Рейтер мнение главного экономиста IHS Markit Криса Уильямсона (Chris Williamson).

Кроме того рынки анализируют статистику из США. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в январе сократилось на 1,3% по сравнению с показателем декабря — до 5,46 миллиона. Аналитики ожидали уменьшения числа таких сделок на 1,8%, до 5,43 миллиона.

Трейдеры также продолжают отдавать предпочтения более надежным активам на фоне глобального распространения коронавируса. В Китае подтвержденное количество зараженных превысило 75,4 тысячи, из них 2236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев — вдвое больше, чем днем ранее. Заболевание распространяется и за пределами страны — ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.