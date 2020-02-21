МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением, инвесторы с тревогой оценивают влияние коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,41%, до 7406,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,54%, до 6029,72 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,62%, до 13579,33 пункта.

В пятницу основное внимание мировых инвесторов было сосредоточено на росте числа зараженных коронавирусом в мире. Несмотря на то, что многие компании в Китае возвращаются к работе, среди инвесторов растет опасение, что распространение вируса может привести к аналогичным сбоям на рынках в Японии и Южной Корее, где случаи заражения появляются все чаще.

"Коронавирус вернулся в топ повестки дня в пятницу с ростом числа новых случаев заражения в Китае и Южной Корее, который внушает страх инвесторам", — отметил агентству Рейтер аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).

В Китае подтвержденное количество зараженных превысило 75,4 тысячи, из них 2236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев — вдвое больше, чем днем ранее. Заболевание распространяется и за пределами страны — ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.

Участники рынка продолжают оценивать масштабы урона, нанесенного вирусом мировой экономике. Так, некоторые аналитики считают, что вспышка коронавируса стала самой сильной угрозой для сектора товаров класса "люкс" с периода мирового финансового кризиса 2008 года.