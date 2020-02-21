МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели только расписки "Магнита" и "Роснефти", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,66%, до 7,25 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,94%, до 171,3 доллара, "Лукойла" — на 0,4%, до 101,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,17%, до 7,21 доллара, "Газпром нефти" — на 0,85%, до 35,8 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 1,18%, до 35,15 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,28%, до 14,16 доллара, НЛМК — на 0,73%, до 21,94 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 2,38%, достигнув 1,5 доллара, Сбербанка — на 2,23%, до 15,83 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,59%, до 25,4 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,17%, до 5,76 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 0,7%, до 12,79 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 3,16%, до 3,1 доллара.