Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 21/02/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|232.400
|232.820
|233.210
|15.801
|Роснефть
|461.300
|463.850
|461.650
|16.798
|Мосэнерго
|2517.000
|2562.000
|2559.000
|7.189
|Лукойл
|6468.500
|6471.000
|6450.000
|3977096.596
|Сургнфгз
|46.950
|47.060
|47325.000
|1.643
|Сургнфгз п
|35.420
|35.560
|35585.000
|1.489
|ГМКННик
|22272.000
|22280.000
|22220.000
|2666210.562
|Полюс Золото
|8514.000
|8525.000
|8507.500
|2666290.023
|Сбербанк
|249.160
|251.420
|251.170
|18.915
|Сбербанк п
|230.040
|231.180
|230.930
|2.788
|ВТБ
|0.048
|0.048
|0.048
|1.121
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