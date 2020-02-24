 

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 21/02/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром 232.400 232.820 233.210 15.801
Роснефть 461.300 463.850 461.650 16.798
Мосэнерго 2517.000 2562.000 2559.000 7.189
Лукойл 6468.500 6471.000 6450.000 3977096.596
Сургнфгз 46.950 47.060 47325.000 1.643
Сургнфгз п 35.420 35.560 35585.000 1.489
ГМКННик 22272.000 22280.000 22220.000 2666210.562
Полюс Золото 8514.000 8525.000 8507.500 2666290.023
Сбербанк 249.160 251.420 251.170 18.915
Сбербанк п 230.040 231.180 230.930 2.788
ВТБ 0.048 0.048 0.048 1.121

 