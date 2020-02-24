МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Золото в понедельник дорожает более чем на 2%, обновляя максимумы с января 2013 года на новостях о распространении коронавируса, что несет угрозу мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 38,95 доллара, или на 2,65% — до 1687,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 1,25% — до 18,762 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет на усилении глобальных рисков. Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Инвесторы опасаются, что эпидемия нанесет ущерб не только китайской, но и всей мировой экономике.

"Золото наконец-то приобрело ярко выраженную динамику. Плохие новости о коронавирусе могут способствовать росту цены на золото до 1700 долларов за унцию на фоне потока инвестиций в безопасные активы", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли.