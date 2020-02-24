МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник дешевеют примерно на 3%, свидетельствуют данные торгов. Панические распродажи на мировых биржах вызваны новостями о дальнейшем распространении коронавируса.

По состоянию на 13.32 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 2,64% — до 28218,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,07%, до 9167,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,6%, до 3252,38 пункта.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Случаи заражения зафиксированы уже в 28 странах. Инвесторы опасаются, что эпидемия нанесет ущерб мировой экономике, поэтому не склонны к приобретению рисковых активов.