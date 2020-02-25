МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (4кв2019) 1% 0,3% (факт)
10:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,1% 0% (факт)
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь) 2,6% 2,8%
17:45 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (февраль) 131,6 132
20:15 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

 

 

 

 
23:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (о возможности перехода ПАО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга)

 

 

 

 