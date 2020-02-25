События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 февраля
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (4кв2019)
|1%
|0,3% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,1%
|0% (факт)
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (декабрь)
|2,6%
|2,8%
|17:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (февраль)
|131,6
|132
|20:15
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
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|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Газпром — СД (о возможности перехода ПАО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200225/830979100.html