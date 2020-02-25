МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют лишь бумаги "Ленты", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожают на 0,95%, до 7,01 доллара, "Лукойла" — на 1,99%, до 96,89 доллара, "Новатэка" — на 0,89%, до 164,75 доллара. Бумаги "Газпрома" растут в цене на 1,55%, до 6,95 доллара, "Газпром нефти" — на 2,61%, до 34,38 доллара.

Цена расписок ВТБ поднималась на 0,86%, до 1,46 доллара, Сбербанка — на 0,33%, до 15,23 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,13% — до 24,52 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличивалась на 3,06%, до 33,65 доллара, "Северстали" — на 2,1%, до 13,84 доллара, НЛМК — оставалась на уровне предыдущего закрытия в 21,4 доллара.

GDR "Магнита" росли в цене на 1,46%, до 12,38 доллара, "Ленты" — снижались на 0,51%, до 2,91 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,36%, до 5,59 доллара.