События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 февраля
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,2 млн барр
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|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2019)
|-0,4%
|-1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|46,8 тыс
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|14:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,293 млн
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|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
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|17:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (январь)
|-0,4%
|3,5%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (январь)
|694 тыс
|710 тыс
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,414 млн барр
|2,467 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,133 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019
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|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ГМК Норильский никель — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|21:00 мск (18:00 лнд, 13:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
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|RUB
|БТБ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20200225/830981585.html