МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,2 млн барр

 

 
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2019) -0,4% -1%
12:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 46,8 тыс

 

 
14:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,293 млн

 

 
16:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард

 

 

 

 
17:35 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (январь) -0,4% 3,5%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (январь) 694 тыс 710 тыс
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 0,414 млн барр 2,467 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,133 млн барр

 

 
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2П2019/2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ГМК Норильский никель — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
21:00 мск (18:00 лнд, 13:00 NY) RUB Mail.ru Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB БТБ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 