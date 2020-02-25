МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в рамках коррекции после резкого падения на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,29% — до 28042,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 9258,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 3233,1 пункта.

В понедельник биржи закрыли торги снижением на 3,4-3,7% на фоне резкого роста волнений относительно распространения коронавируса за пределами Китая. Сегодня индексы коррекционно растут.

Акции HP Inc дорожают на 6,15% после сообщения компании о намерении активизировать усилия по сокращению затрат и выкупу акций в целях поиска поддержки инвесторов для защиты от предложения о поглощении от Xerox.

Индексы немного замедлили темпы роста после публикации статистики по индексу доверия потребителей в США. Показатель в феврале поднялся хуже прогноза — всего до 130,7 пункта, хотя аналитики ожидали роста показателя до 132 пунктов.