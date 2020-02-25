МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает снижаться во вторник вечером в рамках коррекции после роста более чем на 2% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 20,45 доллара, или на 1,22%, до 1656,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшается на 2,74%, до 18,358 доллара за унцию.

Стоимость золота росла на протяжении десяти торговых сессий, и за этот период цена возросла на 6,6%, достигнув максимума за семь лет. Трейдеры были обеспокоены негативным влиянием, которое может оказать коронавирус на мировую экономику.

Сырьевой стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер полагает, что на рынке сегодня наблюдается фиксация прибыли. Аналитики UBS, в свою очередь, ожидают, что цена на золото поднимется до 1650-1700 долларов в случае дальнейшего распространения вируса и замедления роста китайской экономики.