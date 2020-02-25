МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. После краткосрочной коррекции основные американские фондовые индексы перешли к снижению в пределах 0,8% на возвращении опасений вокруг распространения коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.01 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,78% — до 27743,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,79%, до 9148,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 3202,1 пункта. Часом ранее все три индекса росли в пределах 0,4%.

Котировки снова торгуются в "красной зоне" после того, как накануне индексы закрылись снижением 3,4-3,7%. Биржи открылись ростом, но в скором времени перешли к уверенному снижению, так как коронавирус остается главной угрозой для развития мировой экономики.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в самом Китае достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся достигло 2 663. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2 069, скончались 23 человека.

"Есть только два точных фактора: текущее влияние на экономику носит глобальный характер и, в конечном счете, вирус исчезнет и ситуация начнет восстанавливаться. Невозможно сказать, что произойдет между этими событиями", — отметил глава Bleakley Financial Group Питер Буквар (Peter Boockvar), чье мнение приводит агентство Блумберг.