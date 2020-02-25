МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали только бумаги "Норникеля" и "Магнита", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,59%, до 6,83 доллара, "Новатэка" — на 2,02%, до 160 долларов, "Лукойла" — на 0,74%, до 94,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,5%, до 6,81 доллара, "Газпром нефти" — на 0,15%, до 33,45 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 0,21%, до 32,72 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,22%, до 13,52 доллара, НЛМК — на 1,4%, до 21,1 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 1,17%, достигнув 1,43 доллара, Сбербанка — 1,15%, до 15,01 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,41%, до 24,15 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,45%, до 5,44 доллара, стоимость бумаг "Магнита" поднялась на 0,2%, до 12,22 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 4,44%, до 2,79 доллара.