МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы опускаются на 3% из-за опасений, связанных с дальнейшим распространением коронавируса и его негативным влиянием на темпы роста мировой экономики, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 3,24% — до 27054,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,77%, до 8965,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,125%, до 3125,76 пункта.

Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в самом Китае достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся достигло 2 663. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2 069, скончались 23 человека.