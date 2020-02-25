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МОСКВА, 25 фев /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы опускаются на 3% из-за опасений, связанных с дальнейшим распространением коронавируса и его негативным влиянием на темпы роста мировой экономики, следует из данных торгов.

По состоянию на 22.46 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 3,01% — до 27119,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,56%, до 8985,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,84%, до 3134,3 пункта. Минутами ранее показатель опускался более чем на 3%.

Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в самом Китае достигло 77 658 человек, общее число скончавшихся достигло 2 663. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2 459, скончались 34 человека.

"Впервые за последнее время мы, наконец, осознаем тот факт, что эта проблема может продолжаться некоторое время и оказать существенное влияние на экономический рост в Китае, а также, вероятно, в Соединенных Штатах", — цитирует агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле и деривативам Charles Schwab в Техасе Рэнди Фредерика (Randy Frederick).