МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром, продолжив коррекционное движение вторника, сменившее сильный рост цены драгметалла ранее из-за влияния коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,05 доллара, или на 0,18%, до 1646,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшается на 0,81%, до 18,043 доллара за унцию.

Ситуация вокруг распространение коронавируса в Китае и мире длительное время поддерживала котировки золота, которое традиционно считается более надежным активом. Трейдеры опасаются, что заболевание и карантинные меры могут сдержать рост мировой экономики, это поддерживало их настроение ухода от риска, цена золота росла на этом десять торговых сессий подряд, увеличившись за этот период в общей сложности на 6,6%.

Золото дорожало вплоть до вторника из-за резкого увеличения числа случаев заражения за пределами Китая, особенно в Южной Корее, Италии, Японии и Иране. Сообщается, что первые случаи заражения за последние сутки выявлены в Алжире, Швейцарии, Австрии и Хорватии. Так, биржи США во вторник снизились второй день подряд в среднем на 3%, Европы — на 2%.

Накануне же котировки металла заметно скорректировались, его стоимость сутками ранее снижалась более чем на 1,5%.