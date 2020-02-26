МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись снижением на 0,7-2,7%, на мировых рынках сохраняются опасения по поводу влияния коронавируса на рост экономики, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,83%, до 2987,93 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,71%, до 1890,6 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,73%, до 26696,49 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,28%, до 2076,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 2,31%, до 6708,1 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,79%, до 22426,19 пункта.

На мировых фондовых рынках сохраняется волатильность из-за рисков коронавируса для глобальной экономики. В мире продолжает увеличиваться число случаев заражения — в Китае зарегистрировано уже более 78 тысяч зараженных, вместе с этим у рынков вызывают опасения высокие показатели в Южной Корее, Японии, Италии и Иране. В США отмечено 14 случаев заболевания среди приезжих и членов их семей, еще 39 заболевших американцев были эвакуированы из-за рубежа и помещены в карантин.

Ситуация вокруг коронавируса и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, таких как перевозки, торговля и туризм. Рынки опасаются, что это в конечном итоге может сказаться на росте ВВП Китая и мира в целом. Многие компании отмечают неопределенность из-за коронавируса для своих показателей и ухудшают финансовые прогнозы.