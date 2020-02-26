МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду коррекционно дорожают после падения более чем на 3% в предыдущий торговый день из-за опасений, связанных с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растет на 0,66%, до 27262,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 9052,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 3151,71 пункта.

В среду американские фондовые биржи коррекционно растут, отыгрывая значительное падение накануне, вызванное высокими темпами распространения коронавируса в мире. По всему миру число заразившихся составляет уже более 80 тысяч, и показатель продолжает расти.

"Неясно, будет ли это проблема решена в течение недель, месяцев или более длительного времени", — сказал Честер Спатт, профессор финансов в Университете Карнеги-Меллона. Аналитик также отметил, что коронавирус оказывает влияние на разные стороны экономики: будь то спрос, или поставки. "Масштабы шока сейчас неясны", — добавил он.

Инвесторы также обратили внимание на статистику. Продажи новостроек в США в январе выросли на 7,9%, до 764 тысяч. Показатель оказался значительно выше прогноза аналитиков, ожидающих роста на 3,5%.