МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Вопрос листинга Mail.ru на Московской бирже может быть решен в 2020 году, окончательного решения совет директоров пока не принял, сообщил управляющий и финансовый директор Mail.ru Group Мэттью Хаммонд в ходе телефонной конференции.

"Как мы и сказали, совет директоров активно рассматривает этот вопрос, у нас нет окончательных решений со стороны совета", — сказал он, отвечая на вопрос, принял ли совет директоров компании решение по листингу или же пока рассматривает такую возможность.

"Мы сообщим рынку о том, когда это (листинг — ред.) проведем. Я думаю, что это что-то, что стоит ожидать, если мы все же решим проводить, в ближнесрочной перспективе, то есть это точно мероприятие 2020 года", — добавил он.