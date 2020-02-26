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МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Интернет-холдинг Mail.ru Group до 2022 года планирует развиваться в сферах финтех, B2B, искусственного интеллекта (ИИ) и облачных сервисах, сообщил в ходе конференц-колла генеральный директор Mail.ru Group (MRG) Борис Добродеев.

"Мы также имеем амбиции быть не только b2c, но и b2b-компанией. Мы будем проводить инвестиции и в новые инициативы", — рассказал он.

Согласно представленной компанией презентации, в 2015-2018 годах фокус холдинга был на развитии e-commerce, в частности достижении Delivery Club уровня первого в РФ сервиса доставки еды, "Ситимобил" — самого быстрорастущего такси-агрегатора и других целей.

На 2020-2022 годы компания указала в качестве фокуса "новые вертикали": использование внутренних технологий для создания рыночных продуктов в таких сферах как: финтех, b2b, облачные сервисы, ИИ и другие.

"В прошедшем году мы запустили новое направление бизнеса "Mail.ru Цифровые технологии" и уже достигли успехов: по сути мы становимся не только B2C, но и B2B-компанией. Выручка нашего направления B2B-технологий в 2019 году увеличилась на 140% и превысила 1 миллиард рублей", — уточнили в пресс-службе компании.