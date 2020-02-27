МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Золото в четверг утром снова дорожает из-за усиления спроса на "надёжные" активы на фоне ситуации с коронавирусом, который продолжает распространяться в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,55 доллара, или на 0,58%, до 1652,65 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 1,04%, до 18,02 доллара за унцию.

"Спрос на безопасные активы сейчас сильный из-за влияния коронавируса на мировую экономику. Растут ожидания того, что центробанкам определенно потребуется принять меры, если вирус продолжит распространяться, особенно за пределами Китая", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика ANZ Дэниэла Хайнса (Daniel Hynes).

Спрос на более надежные активы, такие как золото, продолжает поддерживаться из-за опасений по поводу влияния коронавируса на мировую экономику. С начала года золото подорожало на 8,6%. Ситуация со вспышкой заболевания, как опасаются эксперты, может сдержать рост экономики мира и Китая.

Количество случаев заражения в Китае уже выросло до 78,5 тысячи. Около 3 тысяч случаев уже зафиксировано за пределами страны: в Южной Корее показатель достиг 1,5 тысяч случаев заражения, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.