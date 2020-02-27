МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно снижается в начале торговой сессии на резком ухудшении внешнего фона.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижался на 1,4% — до 2975 пунктов, долларовый индекс РТС — на 2,2% — до 1429 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,45% после более чем 3% обрушения по итогам двух предыдущих торговых сессий.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 1,4-1,6% из-за опасений по поводу распространения коронавируса в США. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в основном падают — на 0,7-2%: японский Nikkei 225 — на 2%, только шанхайский Shanghai SE Composite Index поднимается — на 0,04%.

Стоимость нефти утром снижается на 1,4% — до 52,09 доллара за баррель по марке Brent.