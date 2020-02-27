МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Зарубежные инвесторы продают акции азиатских компаний рекордными темпами из-за вспышки коронавируса, которая повлияла на мировую цепь поставок, сообщает агентство Блумберг.

"В среднем они (иностранные инвесторы — ред.) продали на 6,1 миллиарда юаней (870 миллионов долларов) больше китайских акций в период с понедельника по четверг, чем купили, что стало рекордом недели", — заявило агентство.

Вместе с этим трейдеры продали акций компаний с острова Тайвань на сумму в 1,1 миллиарда долларов в среду, что стало рекордом за полгода, из Южной Кореи – на 868 миллионов долларов, что является максимумом с июня 2013 года. Рынок Филиппин отметил в среду худшую динамику за последние четыре года, сообщает агентство.

"Иностранные инвесторы выходят из развивающихся рынков, поскольку они обеспокоены перебоями в цепи поставок (комплектующих при производстве товаров – ред.) и ситуацией вокруг возобновления работ из-за коронавируса", — цитирует агентство мнение старшего инвестиционного менеджера Concord Securities Co. Харриса Ляо (Harris Liao).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78,4 тысячи человек, скончались 2 744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2 790, скончались 44 человека.