МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются более чем на 2% на фоне резкого роста числа зараженных коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.55 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 2,05%, до 51,73 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,05%, до 47,73 доллара за баррель.

Рост темпов распространения коронавируса за пределами Китая вызывает у инвесторов опасения пандемии, которая может замедлить мировую экономику и снизить спрос на нефть. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.

Рынок нефти также продолжает ожидать мер по возможному более глубокому сокращению добычи ОПЕК+ с целью стабилизировать сырьевой рынок, пострадавший из-за влияния вируса на спрос. Ситуация обсуждалась на внеплановом заседании техкомитета ОПЕК+ в начале февраля. По его итогам эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца года, увеличив сокращение этой добычи по крайней мере до конца второго квартала.

"Падение на этой неделе… в основном нефти марки Brent, вероятно, окончательно пробудит ОПЕК+ от дремоты", — сказал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.