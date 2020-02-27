МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" упали в четверг на 11,6% в отсутствие корпоративных новостей, что значительно сильнее снижения российского рынка акций, следует из данных торгов Московской биржи.

К 16.23 мск обыкновенные акции компании дешевели на 8,5% — до 40,26 рубля (уже падали на 11,6% — до 38,905 рубля), привилегированные акции компании опускались на 2,7% — до 33,83 рубля.

При этом индекс Мосбиржи теряет 3,01%.