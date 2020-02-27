События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 февраля
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь)
|1,57
|1,57
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио (г/г) (февраль)
|0,7%
|0,6%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (февраль)
|-0,5%
|
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|1,2%
|0,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|-2,6%
|-1,1%
|3:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь)
|0,3%
|
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль)
|1,9%
|2,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль)
|0,5%
|0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|1,9%
|2,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м)
|0,5%
|0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь)
|-0,3%
|0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,4%
|
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|-0,1%
|-0,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|-0,5%
|
|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (февраль)
|-2 тыс
|3 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (февраль)
|5%
|5%
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,1%
|
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|
|
|14:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|
|
|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,6%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь)
|1,6%
|1,7%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (январь)
|-68,67 млрд долл
|
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь)
|1,6
|
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)
|0,3%
|
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (январь)
|0,3%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь)
|-0,3%
|
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,3%
|
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (4кв2019)
|1,65%
|
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2019)
|1,3%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь)
|2,8%
|
|17:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|
|
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль)
|42,9
|45,9
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|92,6
|
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|100,9
|100,9
|19:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|
|
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|679
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|791
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|21,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|396,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|308 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|8,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|34,8 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-32,7 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-36 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|26,9 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-85,7 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019, телеконференция менеджмента
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|RUB
|UC Rusal — производственные результаты за 4кв2019
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|RUB
|Татнефть — СД (вопросы подготовки и проведения ГОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20200227/830993177.html