МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы опускаются более чем на 2% из-за рисков перерастания эпидемии коронавируса в пандемию, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.52 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 2,02% — до 26413,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,63%, до 8741,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,19%, до 3049,87 пункта.

Инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. В Китае количество зараженных составляет почти 78,5 тысячи человек. В Южной Корее показатель заражений превысил 1,5 тысячи случаев, в Италии достиг 400, в Японии — почти 900, а в Иране превысил 100. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Греции, Бразилии, Грузии, Норвегии и Румынии.