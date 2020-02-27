МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Курс иены укрепляется к доллару на фоне роста спроса на надежные активы в свете нового витка паники из-за того, что эпидемия коронавируса перерастет в пандемию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.12 мск курс доллара к иене снижается до 110,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,42 иены, курс евро к доллару растет до 1,0982 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0879 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,45%, до 98,55 пункта.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Число заразившихся за пределами Китая растет с каждым днем, и заболевание постепенно приобретает масштабы пандемии, что чревато серьезными негативными последствиями для развития мировой экономики.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных коронавирусом за пределами КНР превысило 3470, скончались 54 человека.

Доллар продолжает дешеветь к мировым валютам в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. По данным CME Group, снижения процентной ставки на мартовском заседании ожидают уже 63,1% аналитиков, хотя еще днем таких ожиданий придерживалось меньше 50% экспертов.