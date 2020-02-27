МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Основные индексы Европы закрыли торги в четверг снижением более чем на 3%, американские биржи, тем временем, замедлили темпы падения до 2,2-2,4%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 3,37%, до 6805,23 пункта, французский CAC 40 — на 3,32%, до 5495,6 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,16%, до 12371,11 пункта.

По состоянию на 19.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 2,22% — до 26358,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,57%, до 8749,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,34%, до 3043,6 пункта.

В ходе торгов четверга биржи Европы и США обрушились на фоне очередной волны паники вокруг распространения коронавируса. Так, европейские индексы теряли более 4%, а американские — больше 3%. Инвесторы опасаются, что эпидемия коронавируса в скором времени перерастет в пандемию, что нанесет заметный ущерб мировой экономике.