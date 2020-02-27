МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций показал сильнейшее падение с апреля 2018 года на фоне угрозы распространения коронавируса, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

На фоне распродаж по широкому спектру активов индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов впервые с октября 2019 года, индекс Мосбиржи падал до 2910,46 пункта – впервые с 6 декабря прошлого года.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 3,37% — до 2915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.16 мск рос на 0,56 рубля – до 66,03 рубля, курс евро — на 1,14 рубля, до 72,41 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,27% — до 51,61 доллара за баррель.

РЫНОК В ПИКЕ

"Падение демонстрируют большинство мировых фондовых рынков, а сырьевые площадки даже опережают всех остальных. Текущая ситуация напоминает сиквел "страх эпидемии 2.0". Инвесторы опасаются, что заражения коронавирусом приобретут масштаб пандемии", — отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Угроза широкого и бесконтрольного распространения коронавируса, распродажа рисковых активов на внешних площадках, падение цен на нефть к уровням декабря 2018 года, ослабление рубля выше 66 за доллар, как следствие сильное давление продаж в акциях "Сургутнефтегаза" и негативная динамика российского фондового рынка — такую цепочку можно было наблюдать в четверг, говорит Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер".

"Пока торговлей управляют страх и эмоции. Они играют важную роль в восприятии новостного потока", — добавляет он.

Падение индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов технически увеличило темпы нисходящего движения, обращает внимание аналитик.

Еще один негативный момент с технической точки зрения: индекс опустился ниже 100-дневной скользящей средней, которая выполнила роль поддержку в предыдущий торговый день, добавляет Шульгин.

Индекс Мосбиржи упал на 6,4% за пять торговых дней и на 5,5% по итогам 30 дней, подсчитал эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В числе растущих бумаг оказались акции "Полюса" (2,97%), Polymetal (0,58%) и префы компании "Лензолото" (5,33%), ее обыкновенные акции поднялись на 1,22%. Также значительный рост продемонстрировали акции "М.Видео" (4,48%), "Акрона" (2,14%), "Кузбасской топливной компании" (2,69%) и префы банка "Возрождение" (1,82%).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" упали на 10% — до 39,6 рубля, привилегированные акции компании — на 2,91%, до 33,76 рубля.

"Для биржевых игроков так называемая "кубышка" (запас ликвидных финансовых активов в валюте) "Сургутнефтегаза" имеет значение, но и цена нефти играет не последнюю роль. Рубль упал на 4% от среднего уровня за последние полгода, и серьезных факторов ослабления рубля в среднесрочном периоде сейчас нет, при этом Brent упала примерно на 8%, и падение продолжается, цена уже на минимуме за год", — отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Объем добычи "Сургутнефтегазом" составляет 60 миллионов тонн в год (около 10% от всей добываемой в России нефти), по этому показателю компания делит 3-4 место с "Газпром нефтью", напоминает эксперт.

Также в лидерах снижения – бумаги "Мечела" (префы упали на 5%, обыкновенные акции – на 8,02%), акции "Русгидро" (-7,61%), "Аэрофлота" (-7,37%), "Русала" (-6,78%), обыкновенные акции "Россетей" (-6,56%), а также акции "Мосэнерго" (-6,48%) и акции ОГК-2 (-5,55%).

В четверг Сбербанк отчитался по МСФО за 2019 год, однако на фоне сильнейших распродаж на рынке акций бумаги банка также оказались под давлением и к закрытию торгов префы потеряли 3,09%, обыкновенные акции – 3,16%.

ПРОГНОЗЫ

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2900 и 2875 пунктов, сопротивление находится на уровне 2950 пунктов, отмечает Дроздов из "Финама".

В пятницу при отсутствии выраженно положительных новостных поводов уход от риска на рынках может получить продолжение, считает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

"На настроениях участников торгов также может отразиться статистика. Особое внимание будет приковано к блоку по японской экономике, в том числе к предварительному показателю промпроизводства за январь. Также инвесторы оценят данные по расходам американских потребителей в первый месяц 2020 года", — обращает внимание он.

По его оценкам, в пятницу торги будут носить волатильный характер, индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2890-2980 пунктов.