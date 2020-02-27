МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Компании Tacticum Investments S.A. зарегистрированная в Люксембурге, сократила долю участия в "Аптечной сети 36,6" до 0,93% с 15,02%, говорится в сообщении сети.

Изменения произошли 17 февраля 2020 года.

Правом распоряжаться голосами Tacticum Investments S.A. имеет Tacticum Capital S.A., зарегистрированная также в Люксембурге. Ее голосами в свою очередь распоряжается московская компания "Тактикум Капитал" Аркадия Мутавчи.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевые бренды группы — аптеки "36,6" и "Горздрав". Чистый убыток сети по МСФО в первом полугодии 2019 года сократился примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,765 миллиарда рублей.