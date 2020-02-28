МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать в пятницу утром, котировки снижаются шесть торговых сессий подряд из-за волатильности, связанной с опасениями по поводу распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,51%, до 50,43 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,68%, до 45,83 доллара за баррель. За период непрерывного снижения котировки опустились почти на 15%, с 59 и 53,7 доллара за баррель, соответственно.

Всю неделю нефтяные котировки показывают снижение, цена Brent достигла минимума с декабря 2018 года, а падение стоимости WTI в ходе торгов достигала 5% дважды на этой неделе. Опасения трейдеров связаны с возможным влиянием распространения коронавируса в мире на мировую экономику и нефтяной спрос. Недельное падение стоимости Brent стало сильнейшим за последние 4 года, WTI — почти за 9 лет, с мая 2011 года.

За последние дни зафиксирован резкий рост числа заболеваний коронавирусом COVID-2019 за пределами Китая, особенно в Италии и Южной Корее. Согласно последним данным, в Китае число заболевших достигло 78,8 тысячи, в Республике Корея превысило 2 тысячи, в Италии поднялось до 650, а в Иране зафиксировано 245 случаев заболевания. В Японии число случаев заражения составляет 918.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для многих сфер экономики, например, торговли, транспорта и туризма. Эксперты считают, что это может негативно сказаться на росте мировой экономики, что отразится и на нефтяном спросе.