МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь) 1,57 1,49 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио (г/г) (февраль) 0,7% 0,5% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (февраль) -0,5% 0% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 1,2% 0,8% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (январь) -2,6% -0,4% (факт)
3:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (январь) 0,3% 0,4% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль) 1,9% 2,3% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (февраль) 0,5% 0,3% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 1,9% 2,2%
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) 0,5% 0,1%
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (январь) -0,3% 0,1%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,4%

 

 
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (4кв2019) -0,1% -0,1%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) -0,5%

 

 
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (февраль) -2 тыс 3 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (февраль) 5% 5%
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,1%

 

 
13:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

 

 

 

 
14:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна

 

 

 

 
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,6% 0,3%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь) 1,6% 1,7%
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (январь) -68,67 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь) 1,6

 

 
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь) 0,3%

 

 
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (январь) 0,3% 0,3%
16:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) -0,3%

 

 
16:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,3%

 

 
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (4кв2019) 1,65%

 

 
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (декабрь) 0,1% 0,1%
16:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2019) 1,3% 0,3%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь) 2,8%

 

 
17:15 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (февраль) 42,9 45,9
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 92,6

 

 
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 100,9 100,9
19:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа

 

 

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 679

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 791

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 21,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 396,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 308 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 8,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 34,8 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -32,7 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -36 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 26,9 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -85,7 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019, телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB UC Rusal — производственные результаты за 4кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — СД (вопросы подготовки и проведения ГОСА)

 

 

 

 