МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая закрылись в пятницу снижением в среднем на 4-5%, трейдеры продолжают уходить от риска из-за опасений по поводу влияния коронавируса на мировую экономику на фоне темпов его распространения по миру, свидетельствуют данные торгов

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 3,71%, до 2880,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 4,93%, до 1801,75 пункта.

Другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также заметно сократились. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 2,42%, до 26129,93 пункта, южнокорейский KOSPI — на 3,3%, до 1987,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 3,25%, до 6441,2 пункта.

На мировых фондовых рынках второй день подряд продолжается распродажа. В четверг индексы США упали на 4,5%, биржи Европы второй день подряд опускаются в среднем на 3%, нефть также дешевеет — на 3% после снижения котировок на 4-5% в четверг.

Распространение коронавируса за пределами Китая усиливает опасения рынков по влиянию заболевания на рост мировой экономики, что приводит к уходу инвесторов от риска. В КНР число зараженных превысило 78,8 тысячи человек, в Южной Корее уже насчитывается более 2 тысяч случаев заражения, в Италии — 650. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии и Новой Зеландии.

Учитывая неопределенность вокруг ситуации по влиянию коронавируса на экономику, пока рано говорит о том, что снижение рынков достигло своего предела, считает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.