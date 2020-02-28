МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Совет по рынкам капитала Турции на фоне резкого ослабления нацвалюты в пятницу объявил об однодневном запрете "коротких продаж" акций на Стамбульской бирже, сообщается на сайте регулятора.

Курс турецкой лиры к доллару в пятницу достиг минимума с мая 2019 года — доллар подскочил до 6,246 турецкой лиры.

По мнению экспертов, лира падает на фоне опасений инвесторов, связанных с вовлечением ВС Турции в военный конфликт в сирийском Идлибе, а также с распространением китайского коронавируса.