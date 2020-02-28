МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу ускорили свое снижение, германский DAX рухнул на 5% на опасениях пандемии коронавируса, следует из данных торгов.

По состоянию на 12.44 мск немецкий DAX падает на 4,46%, до 11816,15 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 3,81%, до 6537,16 пункта, французский CAC 40 — на 4%, до 5275,61 пункта. Минутами ранее немецкий индекс опускался более чем на 5%, до 11745,67 пункта.

Инвесторы обратили внимания на сообщения СМИ о том, что число зараженных коронавирусом в Германии возросло до 32. Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 3 664, скончались 57 человек.

"Инвесторы пытаются оценивать худшие сценарии, самый большой риск — это то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах и других крупных странах за пределами Азии", — сказал агентству Рейтер глава отдела по азиатским акциям SEI Investments Джон Лау (John Lau).

Кроме того, рынки обратили внимание на статистику по уровню безработицы в Германии. Федеральное агентство по трудоустройству страны в пятницу сообщило, что в феврале он сохранился на уровне января в 5%.