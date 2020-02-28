МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил распродажи вслед за нефтью и рублем, индекс РТС упал более чем на 7% и закрепляется ниже 1300 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС к 12.33 мск пятницы падает на 7,25% — до 1285,71 пункта (уже падал на 7,5% — до 1282,51 пункта — минимум с конца августа 2019 года), индекс Мосбиржи — на 5,43% — до 2757,65 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4% — до 49,66 доллара за баррель. Курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,55 рубля — до 67,56 рубля.

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